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Ulcinjanin A.B. (18) preminuo od posledica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Ulcinj - Bar, u mestu Utjeha.

Saobraćajna nesreća dogodila se oko 16 sati i 30 minuta.

Mladić je zadobio teške telesne povrede, nakon čega je upućen u Opštu bolnicu Bar.

U sudaru su učestvovali šleper bosanskih registarskih oznaka i putničko vozilo marke Mercedes, ulcinjskih registarskih oznaka.

Kurir/rtcg

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