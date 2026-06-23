U saobraćajnoj nesreći na putu Ulcinj - Bar, mladić A.B. (18) preminuo je od povreda. Sudar šlepera i Mercedesa izazvao je tragediju.
Crna Gora
STRAVIČAN SUDAR ŠLEPERA I MERCEDESA KOD ULCINJA Mladić stradao na mestu
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Ulcinjanin A.B. (18) preminuo od posledica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Ulcinj - Bar, u mestu Utjeha.
Saobraćajna nesreća dogodila se oko 16 sati i 30 minuta.
Mladić je zadobio teške telesne povrede, nakon čega je upućen u Opštu bolnicu Bar.
U sudaru su učestvovali šleper bosanskih registarskih oznaka i putničko vozilo marke Mercedes, ulcinjskih registarskih oznaka.
Kurir/rtcg
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