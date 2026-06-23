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Podgorička policija uhapsila je 20-godišnjeg mladića zbog sumnje da je jednoj osobi naneo teške telesne povrede.

"Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica rasvietlili su krivično delo izvršeno 8. juna 2026. godine na štetu jednog lica iz Podgorice, identifikovali osumnjičenog napadača i po nalogu tužioca ga lišili slobode.

Zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim delom teška telesna povreda, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici lišen je slobode L.V. (20) iz Podgorice", naveli su iz Uprave policije.

L.V. je osumnjičen da je na Rimskom trgu u Podgorici, fizički napao 44-godišnjaka, kojem je tom prilikom nanio teške telesne povrede u predelu glave.

Protiv njega je podneta krivična prijava.