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Ulcinjska policija traga za grupom nepoznatih muškaraca koji su prethodnih noći pokušavali da opljačkaju više kuća u naselju Đerane 2, a u potragu su se uključili i meštani, koji su u noći između subote i nedelje organizovali straže kako bi zaštitili svoju imovinu i lopove uhvatili na delu, saznaju Vijesti iz više izvora.

Redakciji su dostavljeni snimci sa nadzornih kamera na kojima se vide ulcinjske "nindže" - muškarci obučeni u crno, sa fantomkama na glavama i u čarapama, bez obuće. Prema rečima jednog od sagovornika, pojavili su se u noći između četvrtka i petka, a zatim i tokom naredne dve noći.

Dok jedan od meštana tvrdi da grupa maskiranih muškaraca "operiše" između dva i četiri sata posle ponoći, te da njeni članovi istovremeno pokušavaju provale na više lokacija, izvori iz Uprave policije navode da su im događaje prijavila dva građanina.

Dežurna služba tamošnjeg Odeljenja bezbednosti prijavu je dobila 20. juna, odgovoreno je iz Uprave policije "Vijestima".

1/4 Vidi galeriju Lopovi "nindže" u Ulcinju Foto: Screenshot

Maskirani provalnici snimljeni kamerama

"Maskirane osobe pokušale su prethodnih noći da provale u nekoliko kuća u Đeranama 2", tvrdi jedan od meštana tog naselja. On je kazao da, prema informacijama kojima raspolažu stanovnici, za sada nema saznanja da je bilo šta ukradeno.

Istovremeno, sagovornik uključen u istragu rekao je da su nepoznate osobe pokušavale da obiju automobile i ulazna vrata porodičnih kuća, ali da ih je u tome omela reakcija vlasnika.

Na jednom od snimaka vidi se kako dvojica muškaraca beže ulicom, dok drugi prikazuje jednog od osumnjičenih kako se prikrada stepeništem porodične kuće.

"U noći između subote i nedelje, oko 1.30 časova, jedan od meštana je putem video-nadzora primetio nepoznatu osobu kako se kreće stepenicama njegove kuće. Izašao je napolje, nakon čega je nezvani gost pobegao", rekao je sagovornik "Vijesti".

Prema saznanjima lista, inspektori Odeljenja bezbednosti Ulcinj izuzeli su snimke sa nadzornih kamera iz tog, ali i okolnih naselja, u pokušaju da pronađu trag koji bi ih doveo do počinilaca.

Policija intenzivno traga za osumnjičenima

Iz Uprave policije, kojom rukovodi Lazar Šćepanović, pojasnili su šta su im prijavila dva građanina nastanjena u naselju Đerane 2 - da su pregledom video-nadzora postavljenog na njihovim porodičnim kućama uočili nepoznata lica sa kapuljačama, koja su se tokom noći kretala u blizini njihovih stambenih objekata.

"Prema navodima prijavilaca, navedena lica su neuspešno pokušala da otvore ulazna vrata stambenih objekata, nakon čega su se udaljila u pravcu naselja Đerane 1", pojasnili su iz UP.

Naglasili su da su službenici ulcinjske policije odmah postupili po prijavi.

"Izašli su na lice mesta, prikupili potrebna obaveštenja i preduzeli mere i radnje iz svoje nadležnosti. Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji je naložio preduzimanje svih neophodnih mera i radnji u cilju utvrđivanja identiteta navedenih lica i rasvetljavanja svih okolnosti događaja, nakon čega će se izjasniti o pravnoj kvalifikaciji. Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj intenzivno preduzimaju operativne i druge mere i radnje u cilju identifikacije navedenih lica i potpunog rasvetljavanja događaja", kazali su iz UP.

Poručili su da će o ishodu preduzetih aktivnosti blagovremeno obavestiti javnost.

Sagovornik iz Uprave policije apelovao je na građane Ulcinja, ali i ostalih primorskih opština, da tokom turističke sezone budu posebno oprezni i obrate pažnju na sumnjiva kretanja u blizini svojih domova i ušunjavanje.