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U Sutomoru se dogodila nesvakidašnja nezgoda u kojoj je jedna osoba vozila automobil pešačkom zonom, izgubila kontrolu nad vozilom i udarila u baštu jednog kafića.

Uprkos molbi građana da gradske vlasti zatvore pešačku zonu u Sutomoru, u toku sezone koja je u punom jeku, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba upravljala automobilom kroz pešačku zonu zakucavši se u spoljni inventar obližnjeg kafića.