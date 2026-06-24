Slušaj vest

U Sutomoru se dogodila nesvakidašnja nezgoda u kojoj je jedna osoba vozila automobil pešačkom zonom, izgubila kontrolu nad vozilom i udarila u baštu jednog kafića.

Uprkos molbi građana da gradske vlasti zatvore pešačku zonu u Sutomoru, u toku sezone koja je u punom jeku, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba upravljala automobilom kroz pešačku zonu zakucavši se u spoljni inventar obližnjeg kafića.

Ova ulica je zvanično pešacka zona, postoji i tabla koja na to ukazuje, ali nesavjesni vozači to pravilo ne poštuju, već stalno voze kroz pešačku zonu ugrožavajući pešake.

(Kurir.rs/Adria)

Ne propustiteHrvatskaTOPLOTNI TALAS POGODIO KOMŠILUK! Prže se na ekstremnim temperaturama, a DANAS stižu i jezive oluje za ovu zemlju – izdato HITNO upozorenje!
top-tal.jpg
Bosna i HercegovinaVELIKA POTERA ZA MLADIĆEM IZ BOSNE U AUSTRIJI: Zaustavili ga, ponašao se normalno, a onda je počeo POTPUNI HAOS! Izgubio mu se svaki trag
shutterstock_2724245619 copy.jpg
Bosna i HercegovinaPUCANO NA PRAVOSLAVNI KRST U TRAVNIKU Ispaljeno više desetina projektila, cilj bio da se krst preseče
shutterstock_2180004137.jpg
Bosna i HercegovinaSTRAVIČAN PRIZOR POŽARA KOD MOSTARA! Vojska se bori sa VATRENOM STIHIJOM, odjekivale eksplozije, narodu izdato dramatično UPOZORENJE zbog OTROVNOG DIMA (VIDEO)
Screenshot 2026-06-22 160912.png