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Spasilačka jedinica Uprave pomorske sigurnosti tokom noći bezbedno je evakuisala šestočlanu grupu turista, dve žene i četvoro dece, čije se plovilo zaglavilo među stenama kod Čanja.

- Akcija je pokrenuta odmah po dojavi, posle ponoći. Građanin sa obale obavestio je nadležne da se plovilo s odraslima i decom zaglavilo uz stene, nakon čega je iz Bara bez odlaganja upućeno spasilačko plovilo SAR-1. Izuzetno zahtevna akcija s obzirom da je jak vetar, koji je dodatno otežavao prilaz i evakuaciju u noćnim uslovima, spasioci su prvo, dvoje po dvoje, na sigurno izvukli četvoro dece uzrasta od 11 do 14 godina, a potom i dve odrasle osobe, od kojih jedna nije znala da pliva, potvrđeno je za RINU u UPSUL.

Dodaju da su sve osobe po dolasku na plažu predate ekipi Hitne medicinske pomoći, koja je već čekala na obali. Spašena lica su nepovređena, osim što su deca bila promrzla i zbrinuta termofolijama koje su im spasioci obezbedili.

Ranije iste večeri, spasilački tim Uprave bio je angažovan i na još jednom zadatku, jedrilica sa dva člana posade, koja je zbog kvara na propeleru ostala bez pogona, bezbedno je od strane tegljača dotegljena u luku Bar.

- Ovi slučajevi pokazuju koliko znači brza reakcija i građana i službi. Da poziv nije stigao na vreme, ishod je u ovakvim uslovima mogao biti sasvim drugačiji. Upravo zato Uprava pomorske sigurnosti poziva sve da, čim primete plovilo ili osobu u nevolji na moru, bez oklevanja pozovu broj 129. Svaki minut je važan, a brza dojava spasilačkim timovima daje dragoceno vreme da stignu i pomognu, ističu u UPSUL.