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Jako olujno nevreme praćeno jakom grmljavinom, vetrom i krupnim gradom pogodilo je tokom popodnevnih sati centralni deo Crne Gore, a najkritičnije je bilo u Podgorici.

Nevreme u Podgorici Foto: RINA

- Tokom dana temperatura je bila preko 35 stepeni, bez ijednog oblaka. Potopm se smračilo i krenuo je da sipa kao iz kabla. Ogromna količina kiše pala je u kratkom roku, usled čega su mnoge ulice i saobraćajnice završile pod vodom. Grad je padao veličine lešnika i jako intezivno, pričinjena je veća šteta na pojedinim vozilima - kaže za RINU Aleksandra Ćirović iz Podgorice.

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Podgorica – jako nevreme poplavilo ulice, grad i vetar napravili štetu Izvor: RINA

Jak vetar na pojedinim mestima čupao je drveće, a na ulazu u park Tološka šuma stablo je palo u neposredu blizinu automobila i samo pukom srećom izbegnuta je tragedija.

Kurir.rs/RINA

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