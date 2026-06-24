Olujno nevreme pogodilo je centralni deo Crne Gore, donoseći jaku grmljavinu i krupan grad. Podgorica je najviše pogođena.
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VETAR OBARAO DRVEĆE, GRAD PADAO 10 MINUTA Snažno nevreme pogodilo Podgoricu nakon ogromne vrućine (FOTO/VIDEO)
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Jako olujno nevreme praćeno jakom grmljavinom, vetrom i krupnim gradom pogodilo je tokom popodnevnih sati centralni deo Crne Gore, a najkritičnije je bilo u Podgorici.
Nevreme u Podgorici Foto: RINA
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- Tokom dana temperatura je bila preko 35 stepeni, bez ijednog oblaka. Potopm se smračilo i krenuo je da sipa kao iz kabla. Ogromna količina kiše pala je u kratkom roku, usled čega su mnoge ulice i saobraćajnice završile pod vodom. Grad je padao veličine lešnika i jako intezivno, pričinjena je veća šteta na pojedinim vozilima - kaže za RINU Aleksandra Ćirović iz Podgorice.
Jak vetar na pojedinim mestima čupao je drveće, a na ulazu u park Tološka šuma stablo je palo u neposredu blizinu automobila i samo pukom srećom izbegnuta je tragedija.
Kurir.rs/RINA
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