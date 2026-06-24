Jako olujno nevreme praćeno jakom grmljavinom, vetrom i krupnim gradom pogodilo je tokom popodnevnih sati centralni deo Crne Gore, a najkritičnije je bilo u Podgorici .

- Tokom dana temperatura je bila preko 35 stepeni, bez ijednog oblaka. Potopm se smračilo i krenuo je da sipa kao iz kabla. Ogromna količina kiše pala je u kratkom roku, usled čega su mnoge ulice i saobraćajnice završile pod vodom. Grad je padao veličine lešnika i jako intezivno, pričinjena je veća šteta na pojedinim vozilima - kaže za RINU Aleksandra Ćirović iz Podgorice.