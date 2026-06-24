Slušaj vest

Pripadnici Gorske službe spašavanja (GSS) Crne Gore uspešno su završili spasilačku akciju u kanjonu Nevidio, i povređenog državljanina Hrvatske predali ekipi hitne medicinske pomoći na dalje zbrinjavanje.

Kako je objavljeno na Facebook stranici GSS, akcija je pokrenuta nakon poziva za pomoć upućenog putem OKC 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a.

“Tokom prolaska kroz kanjon, državljanin Hrvatske zadobio je povredu noge. Pripadnici Gorske službe spašavanja pružili su povređenom licu prvu pomoć na terenu, nakon čega je izvršena njegova evakuacija iz kanjona”, napisali su.

Nakon uspešno sprovedene akcije, povređeni je transportovan i predat ekipi hitne medicinske pomoći na dalje zbrinjavanje.

Kurir.rs/CDM

Ne propustitePlanetaVIDELI PSA KOJI JE UPAO U REKU, USLEDILA SCENA KOJU PAMTI PLANETA: 10 godina kasnije na istom mestu urađeno nešto zadivljujuće (VIDEO)
spasavanje psa Kazahstan
HronikaNOVOSADSKI POLICAJCI U POSLEDNJEM TRENUTKU SPASILI ČOVEKA! Sekunde delile od tragedije, usledila dramatična akcija spasavanja na Dunavu (foto)
Screenshot 2026-06-05 124042.jpg
ZanimljivostiTrpeo je zlostavljanje, nije se micao skamenjen od straha, a onda se desilo čudo: Snimak spasenog psa dirnuo je mnoga srca
Bigl koji je preživeo traume konačno se oporavio
PlanetaDRAMA KOD MARMARISA: Potonuo turistički brod sa 148 putnika! Ljudi skakali u more kako bi preživeli (VIDEO)
Marmaris brod potonuo brod.jpg