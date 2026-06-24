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Pripadnici Gorske službe spašavanja (GSS) Crne Gore uspešno su završili spasilačku akciju u kanjonu Nevidio, i povređenog državljanina Hrvatske predali ekipi hitne medicinske pomoći na dalje zbrinjavanje.

Kako je objavljeno na Facebook stranici GSS, akcija je pokrenuta nakon poziva za pomoć upućenog putem OKC 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a.

“Tokom prolaska kroz kanjon, državljanin Hrvatske zadobio je povredu noge. Pripadnici Gorske službe spašavanja pružili su povređenom licu prvu pomoć na terenu, nakon čega je izvršena njegova evakuacija iz kanjona”, napisali su.

Nakon uspešno sprovedene akcije, povređeni je transportovan i predat ekipi hitne medicinske pomoći na dalje zbrinjavanje.