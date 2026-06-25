U Crnoj Gori u toku je hapšenje više osoba osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, saopštilo je danas Specijalno državno tužilaštvo (SDT).
Crna Gora
OPSADNO STANJE U CRNOJ GORI! Policija upala u tri grada, uhapšen i pripadnik Uprave policije!
Slušaj vest
U saopštenju se navodi da su u toku hapšenja po nalogu SDT-a, a da je među osumnjičenima i pripadnik Uprave policije, prenela je RTCG. Ističe se da Specijalno policijsko odeljenje izvršava hitne dokazne radnje i hapšenja u Podgorici, Tivtu i na Cetinju.
- Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore će, nakon završetka dokaznih radnji koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka - navodi se u saopštenju.
(Kurir.rs/RTCG)
Reaguj
Komentariši