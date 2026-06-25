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U saopštenju se navodi da su u toku hapšenja po nalogu SDT-a, a da je među osumnjičenima i pripadnik Uprave policije, prenela je RTCG. Ističe se da Specijalno policijsko odeljenje izvršava hitne dokazne radnje i hapšenja u Podgorici, Tivtu i na Cetinju.

- Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore će, nakon završetka dokaznih radnji koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka - navodi se u saopštenju.

(Kurir.rs/RTCG)

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