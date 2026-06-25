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Tri luksuzna automobila visoke klase zapaljena su sinoć u Doljanima nadomak Podgoriceu dvorištu ispred porodične kuće bivšeg službenika policije D. I. (57) i njegovog sina S. I. koji je aktivni policajac u kampu specijalnih jedinica policije, saznaju "Vijesti".

Požar ispod automobila podmetnut je u zoru oko četiri sata ujutro. Buktinja je, kako saznaju Vijesti, progutala "rendž rover", "porše kajen" i "baggy", koji su bili parkirani ispred porodične kuće u Doljanima.

Inspektori za požare, eksplozije i havarije istražuju novi slučaj serije paljenja automobila u Podgorici, gde su na udaru u proteklih desetak dana bili automobili aktivnih službenika Uprave policije (UP).

Tokom kriminalističke obrade policija proverava i mogući motiv jer postoji operativni podatak da je penzionisani službenik UP godinama radio kao obezbeđenje azerbejdžanskog milijardera Telmana Ismailova koji je pod čudnim okolnostima dobio azil u Crnoj Gori.