NASTAVLJENO PALJENJE LUKSUZNIH VOZILA! Tri automobila uništena ispred kuće bivšeg i sadašnjeg policajca, spominje se i milijarder Telman Ismailov!
Tri luksuzna automobila visoke klase zapaljena su sinoć u Doljanima nadomak Podgoriceu dvorištu ispred porodične kuće bivšeg službenika policije D. I. (57) i njegovog sina S. I. koji je aktivni policajac u kampu specijalnih jedinica policije, saznaju "Vijesti".
Požar ispod automobila podmetnut je u zoru oko četiri sata ujutro. Buktinja je, kako saznaju Vijesti, progutala "rendž rover", "porše kajen" i "baggy", koji su bili parkirani ispred porodične kuće u Doljanima.
Inspektori za požare, eksplozije i havarije istražuju novi slučaj serije paljenja automobila u Podgorici, gde su na udaru u proteklih desetak dana bili automobili aktivnih službenika Uprave policije (UP).
Tokom kriminalističke obrade policija proverava i mogući motiv jer postoji operativni podatak da je penzionisani službenik UP godinama radio kao obezbeđenje azerbejdžanskog milijardera Telmana Ismailova koji je pod čudnim okolnostima dobio azil u Crnoj Gori.
Podaci UP su da je za devet dana požar podmetnut pod osam automobila. Serija paljenja počela je 17. juna kada je kod Vezirovog mosta zapaljen automobil B. P. službenika UP. Preksinoć u naslju Kuće Rakića zapaljen je automobil ispred porodične kuće policajca M. B.
(Kurir.rs/Vijesti)