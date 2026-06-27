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Nezapamćena situacija dogodila se na Prokletijama u rejonu Krošnjinih vrata, kada su pipadnici Gorske službe spašavanja Crne Gore krenuli u akciju po jako lošim vremenskim uslovima po pozovu poljksih turista koji su naveli da su se zaglavili u steni. Međutim, kad su došli na teren videli su da je uzbuna bila lažna.

- Dolaskom na lice mesta ustanovljeno je da se poljski državljani ni u jednom trenutku niesu nalazili u opasnosti niti su bili zaglavljeni u steni. Nalazili su se na ravnom terenu, tačnije livadi, svega nekoliko metara od markirane planinarske staze, a uz pratnju spasilaca bez ikakvih poteškoća pešice su stigli do odredišta - potvrđeno je za RINU GSS Crne Gore.

Na osnovu okolnosti na terenu, može se zaključiti da se u ovom slučaju radilo o neopravdanom, odnosno zloupotrijebljenom pozivu za pomoć, budući da nije postojala situacija koja je zahtijevala sprovođenje spasilačke akcije.

- Gorska služba spašavanja Crne Gore apeluje na sve posetioce planina da broj 112 i službe spašavanja koriste isključivo u slučajevima stvarne opasnosti, jer svaki neopravdan angažman spasilačkih timova može ugroziti pravovremeno pružanje pomoći onima kojima je ona zaista neophodna - poručuju iz GSS CG.

Kurir.rs/RINA

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