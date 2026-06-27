Crna Gora
AKCIJA POLICIJE CRNE GORE U 5 PRIMORSKIH OPŠTINA: Uhapšen muškarac koji se dovodi u vezu sa "škaljarcima"
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Policija Crne Gore sprovela je tokom prošlog dana veliku akciju u pet primorskih opština usmjerenu protiv organizovanih kriminalnih grupa, potvrđeno je Portalu RTCG u Upravi policije.
Akcija je, kako je objašnjeno, sprovedena u pet primorskih gradova - Kotoru, Tivtu, Herceg Novom, Ulcinju i Baru.
Potvrđeno je da je uhapšen Martin Janković, koji se, prema policijskim tvrdnjama, dovodi u vezu sa "škaljarskim klanom".
Policija je pretresla veliki broj objekata u ovim opštinama.
Kurir.rs/RTCG
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