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Policija Crne Gore sprovela je tokom prošlog dana veliku akciju u pet primorskih opština usmjerenu protiv organizovanih kriminalnih grupa, potvrđeno je Portalu RTCG u Upravi policije.

Akcija je, kako je objašnjeno, sprovedena u pet primorskih gradova - Kotoru, Tivtu, Herceg Novom, Ulcinju i Baru.

Potvrđeno je da je uhapšen Martin Janković, koji se, prema policijskim tvrdnjama, dovodi u vezu sa "škaljarskim klanom".

Policija je pretresla veliki broj objekata u ovim opštinama.

Kurir.rs/RTCG

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