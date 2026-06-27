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Policija Crne Gore je u koordinaciji sa tužilaštvom podnela krivične prijave protiv 15 fizičkih lica zbog krivičnog dela građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, a kako tvrde, nastala šteta po budžete opština Tuzi i Ulcinj iznosi oko 535.000 evra.

„Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, Odeljenja za borbu protiv složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvima u Podgorici i Ulcinju i u saradnji sa građevinskim inspektorima Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine podneli su 15 krivičnih prijava protiv 14 građana opštine Tuzi i jednog građanina iz Ulcinja, i to: L.Lj. (49), S.N. (54), A.F. (71), O.A. (37), D.Đ. (39), L.D. (52), V.G. (44), L.L. (45), M.A. (28), L.K. (47), M.Lj. (65), E.B. (31), A.G. (36), I.R. (34) i F.D. (50), zbog postojanja sumnje da su izvršili krivično delo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje“, navedeno je u saopštenju policije.

Ukazali su da je pričinjena šteta veća od pola miliona evra.

„Oni su ovim krivičnim delima, kako se sumnja, po osnovu neplaćenih naknada za komunalno opremanje zemljišta, budžetima opština Tuzi i Ulcinj pričinili materijalnu štetu u iznosu od oko 535.000 evra“, piše u saopštenju policije.

Kako se naglašava, u postupku do podnošenja krivičnih prijava utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da su prijavljeni navedena krivična dela počinili tako što su tokom 2025. i 2026. godine započeli gradnju objekata bez prijave i dokumentacije za građenje, čime su, kako se navodi, pričinili procenjenu materijalnu štetu.