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Podgorička policija uhapsila je sugrađanina S.K. (26) zbog sumnje da je upotrebom zapaljive tečnosti izazvao požar na automobilu u vlasništvu supruge policijskog službenika M.B.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, požar na vozilu marke „Peugeot 308“ podmetnut je 24. juna oko 4.15 časova u Podgorici.

„Identitet drugog lica povezanog sa izvršenjem ovog krivičnog dela policiji poznat i preduzimaju se intenzivne aktivnosti na njegovom lociranju i lišenju slobode“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da istovremeno preduzimaju aktivnosti na identifikovanju i drugih osoba koje se dovode u vezu sa napadima na imovinu policijskih službenika i članova njihovih porodica.

Osumnjičeni S.K. će, uz krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari, biti priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Uprava policije podseća da je ovo četvrto rasvetljeno krivično delo iz oblasti požara, eksplozija i havarija u poslednja 24 časa.

„Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica rasvetlili su četiri krivična dela iz oblasti požara, eksplozija i havarija – tri podmetanja požara i jedno aktiviranje eksplozivne naprave – u poslednja 24 časa“, saopšteno je iz policije.