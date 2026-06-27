U čeonom sudaru dva vozila koji se dogodio tokom većeri na magistralnom putu Podgorica–Bar kod železničke stanice Zeta povređene su dve osobe .

Na magistralnom putu Podgorica–Bar oko 20.40 došlo je do čeonog sudara dva vozila. Kako je saopšteno iz OKC-a, povređene su dve osobe i saobraćaj je u prekidu.