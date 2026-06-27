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U čeonom sudaru dva vozila koji se dogodio tokom većeri na magistralnom putu Podgorica–Bar kod železničke stanice Zeta povređene su dve osobe.

Na magistralnom putu Podgorica–Bar oko 20.40 došlo je do čeonog sudara dva vozila. Kako je saopšteno iz OKC-a, povređene su dve osobe i saobraćaj je u prekidu.

Kurir.rs/RTCG

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