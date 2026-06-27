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Prošlo je pet godina od ubistva a mi kao porodica ne znamo gde su ubica i pomagač, da li su uhapšeni, da li im se sudi ili im je suđeno i kakva je eventualna presuda. Ovakav odnos prema porodici ubijenog sebi ne bi dozvolila nijedna ozbiljna država, kazali su "Vijestima" u porodici Momčila Bara Đurišića, koji je ubijen u Ulcinju, 4. juna 2021. godine.

Slučaj brutalne likvidacije brzo je rešen i prijave su podnete protiv dva albanska državljanina koje crnogorska policija sumnjiči za ubistvo, ali je početkom 2022, putem međunarodne pravne pomoći, predmet ustupljen na dalje postupanje pravosudnim organima Albanije, budući da su u toj državi locirani i identifikovani.

Podgorički advokat Aleksandar Đurišić ocenio je da se u slučaju ubistva Đurišića radi o ozbiljnom propustu državnog tužilaštva koje je, kako je naveo, moralo da otvori istragu bez obzira na to gde se ubica nalazio.

"Pokojni Đurišić ubijen je brutalno iz krvne osvete i sa leđa. Njegov ubica otkriven je u Albaniji od strane Skadarske policije, koja je istovremeno i utvrdila nesporno da se radi o ubici jer je uporedelila njegov i DNK sa mesta zločina. Shodno pravilima o nadležnostima za postupanje, u konkretnoj stvari nadležnosti je isključio crnogorskog državnog organa, u ovom slučaju tužioca, jer je delo izvršeno na teritoriji Crne Gore, odnosno na području opštine Ulcinj", kazao je Đurišić.

Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

"Vijesti" su od VDT 16. juna dobili gotovo identičan odgovor kao i prošle godine nakon traženja informacije o tom slučaju.

"Kako smo Vam već ranije odgovorili, predmet formiran u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici protiv dva albanska državljanina, P. V. i L. D., zbog krivičnog dela teško ubistvo izvršeno dana 04. 06. 2021. godine u Ulcinju, kojom prilikom je lišen života M. Đ., je nakon preduzetih svih neophodnih radnji i pribavljenih dokaza, putem međunarodne pravne pomoći, dana 10. 01. 2022. godine ustupljen radi preduzimanja krivičnog gonjenja, protiv navedenih lica, nadležnim pravosudnim organima Republike Albanije. Međutim i pored više urgencija ovo tužilaštvo od nadleženih pravosudnih organa Republike Albanije nije dobilo odgovor o tome da li je preuzeto krivično gonjenje protiv navedenih lica, te da li je donijeta odluka u konkretnom predmetu”, piše u odgovoru VDT.

Ubijen u ugostiteljskom objektu

U ugostiteljskom objektu ulcinjskog Auto-moto društva na samom ulazu u grad, tog mirnog popodneva 4. juna pre pet godina, zlokobno je odjeknuo pucanj. Dve osobe odmah nakon toga, žurno su se udaljile sa lica mesta i izgubile u gustišu kraj magistralnog puta Ulcinj-Bar.

U lokalu tada nije bilo više gostiju. Zakupac, Ulcinjanin Momčilo Baro Đurišić (69), ostao je da leži nepomičan u lokvi krvi u šanku sa vidljivom ranom od metka na potiljku. Ubica i pomagač pobegli su istog dana u Albaniju...

Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

Ubistvo koje je potreslo mirni grad na primorju, brzo je rešeno. Crnogorska policija podnela je u oktobru 2021. godine krivičnu prijavu protiv albanskih državljana Piroli Vinsceka (34) i Lala Dorjana (35), koje sumnjiči za ubistvo Đurišića. Iz policije tada su saopštili da su tokom uviđaja identifikovali izvršioce i da su im kolege iz Albanije, nakon provere dokaza koje su izuzeli, potvrdili sumnje. Jakne koje su nosili i pištolj iz kog je ispaljen smrtonosni hitac, nađeni su u blizini ugostiteljskog objekta.

Neposredno nakon priklupljenih dokaza, putem međunarodne pravne pomoći, krivično gonjenje, protiv osumničenih lica za ubistvo, ustupljeno je nadležnim pravosudnim organima Republike Albanije.

Pratili žrtvu?

Đurišić je likvidiran u zakupljenom ugostiteljskom objektu u krugu Auto-moto društva pored benzinske pumpe na ulazu u grad. Državljani Albanije, kako je utvrđeno tokom istrage, u lokal su došli u popodnevnim satima, kada nije bilo gostiju, odnosno kada je Đurišić bio sam, što ukazuje da su ubica i pomagač neko vreme verovatno pratili Ulcinjanina. Poručili su piće, a kada je Đurišić krenuo prema šanku, Piroli je izvadio pištolj i pucao mu u potiljak. Njegovo telo u šanku, nešto kasnije, pronašli su gosti lokala.

Albanci su odmah nakon ubistva, pobegli iz kafane u nepoznatom pravcu, a policija je nedaleko od mesta ubistva, pronašla pištolj i jaknu. Istražitelji su kasnije utvrdili da su oni legalno ušli u Crnu Goru i iz nje izašli preko graničnog prelaza Sukobin, istog dana kada su izvršili ubistvo.

Likvidacija Đurišića dovodi se u vezu sa ubistvom Beće Likaja sa KiM, marta 2017. godine u Ulcinju, za šta je pravosnažno na 13 godina zatvora bio osuđen Momčilov sin Savo, koji je u međuvremenu preminuo. Iz policije je tada saopšteno da jedan od pravaca istrage ide ka tome da li je motiv ubistva krvna osveta, ali da to ne mogu i decidno da tvrde.

Prema navodima optužnice, Đurišić je Likaja ubio u stanu koji je koristila njegova djevojka, ispalivši mu više hitaca u predelu grudi. U međuvremenu, Piroli Vinscek ranjen je Skadru u pucnjavi koja se dogodila početkom januara 2022.

Kako su preneli albanski mediji, Pirolija su pogodila dva metka, u stomak i rame, a jedna osoba ga je nakon ranjavanja prevezla iz Skadra u bolnicu u Lješu. Kako je pisao albanski “ABC News”, Piroli nije prevezen u skadarsku bolnicu zbog straha od još jednog pokušaja ubistva. Prema pisanju tog medija, pucnjava se dogodila dok se Piroli nalazio u automobilu marke “ford”.