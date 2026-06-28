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Policija intenzivno traga za tridesetosmogodišnjakom iz podgoričkog naselja Zabjelo, koji se sumnjiči da je pre pet dana silovao petnaestogodišnju devojčicu, saznaje Televizija Vijesti.

Porodica devojčice obratila se redakciji Televizije Vijesti jer tvrdi da do juče nije dobila bilo kakvu informaciju iz policije u vezi sa tim slučajem.

Međutim, iz Uprave policije nezvanično su Vijestima kazali da je devojčica za silovanje prijavila njoj poznatu osobu i da su odmah krenuli u potragu za osumnjičenim, koji je pobegao.

„Preduzete su sve mere i radnje po prijavi, uključujući uzimanje izjava od više osoba“, kazali su iz policije.

Oni su istakli i da su sva saznanja i dokumentaciju u vezi sa ovim slučajem dostavili nadležnom tužilaštvu.

Kurir.rs/Vijesti

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