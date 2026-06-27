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Na magistralnom putu Nikšić – Grahovo danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je lakše povređen motociklista.

Nezgoda se dogodila u mestu Grahovac oko 17.45 časova.

Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije saopšteno je da je u nezgodi povređena jedna osoba.

„Motociklista je proklizao i zadobio lakše povrede“, kazali su iz Operativno-komunikacionog centra.

Kurir.rs/RTCG

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