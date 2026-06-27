Motociklista je lakše povređen nakon što je proklizao u saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Nikšić–Grahovo.
Crna Gora
SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD NIKŠIĆA: Motociklista proklizao i zadobio povrede
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Na magistralnom putu Nikšić – Grahovo danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je lakše povređen motociklista.
Nezgoda se dogodila u mestu Grahovac oko 17.45 časova.
Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije saopšteno je da je u nezgodi povređena jedna osoba.
„Motociklista je proklizao i zadobio lakše povrede“, kazali su iz Operativno-komunikacionog centra.
Kurir.rs/RTCG
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