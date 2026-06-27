Slušaj vest

Specijalno državno tužilaštvo u Crnoj Gori (SDT) pokrenulo je krivični postupak protiv Slavka Jankovića, Vuka Milića, Perice Radnića i policijskog službenika Nikole Šekularca, zbog sumnje da su počinili krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično delo krijumčarenje.

„Postupajući po krivičnoj prijavi Specijalnog policijskog odeljenja, Specijalno državno tužilaštvo je donelo naredbu o sprovođenju istrage i time pokrenulo krivični postupak protiv okrivljenih: S.J., V.M., P.R. i službenika Uprave policije N.Š., za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično delo krijumčarenje“, navodi se u saopštenju.

Prema navodima SDT-a, predmet istrage odnosi se na krijumčarenje najmanje 13.665 paketa neocarinjenih cigareta od strane okrivljenih, kao pripadnika kriminalne organizacije optuženih Duška Golubovića, nekadašnjeg visokog operativca, i Sandera Stanaja, vlasnika kompanije „Rokšped“.

„Koja je organizovana sa ciljem da se bavi krijumčarenjem cigareta radi sticanja nezakonite dobiti i moći“, saopšteno je iz Tužilaštva.

SDT je u naredbi predložilo određivanje pritvora za sve okrivljene.

Iz Tužilaštva podsećaju da su protiv organizatora kriminalne organizacije, kao i još 14 njenih pripadnika, ranije podignute optužnice za ista krivična dela.