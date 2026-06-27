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Policija u Kotoru rasvetlila je tešku krađu u kojoj je Tivćaninu ukradeno više od 11.200 evra. Dva osumnjičena Gruzijca lišena su slobode, a za trećim se traga. Pronađen je i deo ukradenog novca.

Službenici Odseka bezbednosti Kotor rasvetlili su krivično delo teška krađa koje je izvršeno deset dana ranije u Starom gradu, a u kojem je oštećenom licu otuđeno više od 11.200 evra.

„Policijski službenici su identifikovali, locirali i juče lišili slobode dva osumnjičena lica S. K. (36) i L. Š. (44), državljane Gruzije, dok se za trećim osumnjičenim licem J. Č. (33), takođe državljaninom Gruzije, intenzivno traga. Policija je kod dva osumnjičena lica pronašla deo novca koji su, kako se sumnja, otuđili od oštećenog lica i taj novac će biti vraćen vlasniku.

Sumnja se da su ova tri Gruzijca tešku krađu izvršila 16. juna oko 13.20 časova, kada su prišla blizu oštećenom licu iz Tivta, koji je sedeo u jednom kafe baru u Starom gradu u Kotoru, i iz njegovog ranca koji se nalazio pored njega otuđila novac u iznosu od 11.247,96 evra, nakon čega su se udaljila sa lica mesta. Ova lica su prethodno, kako se sumnja, neko vreme u kafe baru posmatrala oštećenog, kako bi procenila kada je povoljan trenutak za izvršenje krivičnog dela“, navode u saopštenju policije.

Policijski službenici su odmah postupili po prijavi i preduzeli aktivnosti koje su dovele do identifikovanja ova tri lica, nakon čega su za njima raspisali potragu.

Dva lica policija je pronašla na području Ulcinja, a potom ih sprovela u Odsek bezbednosti Kotor gde su lišena slobode i od njih je tom prilikom oduzet deo otuđenog novca. Treće osumnjičeno lice se potražuje.