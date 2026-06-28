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U sudaru dva plovila koji se jutros oko 10.30 časova dogodio u kanalu na Rijeci Crnojevića, na Skadarskom jezeru, povređene su tri osobe.

Prema nezvaničnim informacijama iz Uprave policije, jedna osoba zadobila je teške telesne povrede, dok su dve upućene na lekarske preglede.

Kako CdM nezvanično saznaje iz Uprave policije, u udesu su povređeni jedan crnogorski državljanin star 19 godina i dva strana državljanina.

"Jedno lice zadobilo je teške telesne povrede u vidu preloma noge, dok su druga dva lica trenutno na pregledu kod lekara", kazao je nezvanično izvor iz Uprave policije.

Povređeni su nakon nesreće transportovani u Urgentni centar, gde im se ukazuje medicinska pomoć.