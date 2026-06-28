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Nikšićka policija uhapsila je 18-godišnjaka zbog sumnje da je pre dvije noći napao sugrađanina i naneo mu povrede.

Iz Uprave policije saopšteno je da su službenici Odjeljenja bezbednosti Nikšić u kratkom roku rasvetlili fizički napad izvršen preksinoć, 26. juna, na štetu S.D. (21), čija se sestra dan kasnije, odnosno juče, obratila medijima, obaveštavajući da je nepoznato lice napalo njenog brata na javnom mestu u Nikšiću. Policija je identifikovala i danas uhapsila osumnjičenog R.N. (18) iz tog grada.

„Dežurna služba Odjeljenja bezbednosti Nikšić je 26.06.2026. godine u 22.40 časova anonimnim telefonskim putem obaveštena da je u blizini jednog trgovinskog objekta u ulici Serdara Šćepana došlo do incidenta u kojem učestvuju dva lica. Izlaskom na lice mesta policijski službenici su zatekli S.D. iz Nikšića, koji je imao vidljive povrede, zbog čega je odveden u Medicinski centar u Nikšiću, gde mu je ukazana lekarska pomoć i gde je konstatovano da je zadobio lake telesne povrede. Nakon pružene medicinske pomoći, S.D. je u prostorijama Odjeljenja bezbednosti Nikšić dao izjavu na zapisnik, u kojoj je naveo da ga je fizički napalo sa leđa i zadalo mu više udaraca njemu nepoznato lice koje se udaljilo sa mesta događaja“, navode iz Uprave policije.

O događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je izdao obavezujuće naloge za dalje postupanje policijskih službenika Odjeljenja bezbednosti Nikšić.

„U cilju rasvetljavanja događaja i utvrđivanja svih bitnih okolnosti, policijski službenici su preduzeli niz mera i radnji koje su dovele do identifikovanja R.N. kao lica osumnjičenog da je fizički napao S.D.

R.N. je danas, 28.06.2026. godine, po pozivu pristupio u službene prostorije Odjeljenja bezbednosti Nikšić. Sa njim je obavljen razgovor i sačinjen zapisnik o obaveštenju prikupljenom od građanina, nakon čega je o svemu upoznat postupajući državni tužilac“, dodaju iz policije.

On je uhapšen po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.