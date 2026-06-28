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Na drveću uz obalu reke Zete, u blizini Spuža u Crnoj Gori, zabeleženo јe prisustvo više zmiјa, što јe privuklo pažnju prolaznika i ljubitelja prirode, javlja Podgorički vremeplov.

Oni su, naime, na svojoj Instagram stranici objavili snimak na kom se vide zmije koje leže na granama drveća.

Ovakvi prizori, kako se navodi, nisu česti, pa su mnogi ostali iznenađeni broјem zmiјa koјe su se nalazile na granama iznad vode.

Na području Crne Gore obitava više vrsta zmija, uključujući i otrovnice poput poskoka, koji važi za najpoznatiju otrovnu zmiju na Balkanu i najčešće se sreće u kamenitim predelima, kao i šarke, koja je karakteristična za planinske krajeve.

Pored njih, prisutan je i veliki broj neotrovnih vrsta, među kojima su belouška i smuk, koje građani neretko pogrešno smatraju opasnim zmijama.

Kurir.rs/Podgorički vremeplov

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