U saobraćajnoj nesreći kod Kolašina poginuo je šezdesetčetvorogodišnji muškarac nakon sudara teretnog i putničkog vozila.
Crna Gora
STRAVIČNA NESREĆA KOD KOLAŠINA: Muškarac (64) poginuo u teškom sudaru teretnjaka i automobila
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Jedna osoba je poginula u udesu koji se dogodio u mestu Sjerogošte u Kolašinu, saopšteno je Portalu RTCG iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije.
U sudaru teretnog i putničkog vozila stradao je Mojkovčanin R. Lj. (64).
Udes se dogodio u 14.30 časova u mestu Sjerogošte, kod Kolašina.
Saobraćaj je ponovo uspostavljen nakon završenog uviđaja.
Kurir.rs/RTCG
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