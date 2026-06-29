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Jedna osoba je poginula u udesu koji se dogodio u mestu Sjerogošte u Kolašinu, saopšteno je Portalu RTCG iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije.

U sudaru teretnog i putničkog vozila stradao je Mojkovčanin R. Lj. (64).

Udes se dogodio u 14.30 časova u mestu Sjerogošte, kod Kolašina.

Saobraćaj je ponovo uspostavljen nakon završenog uviđaja.

Kurir.rs/RTCG

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