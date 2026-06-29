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Park prirode Piva ponovo je oduševio ljubitelje prirode i divljeg sveta prizorima, a u poslednjim danima, na području Pivskog jezera zabeležene su scene koje su privukle veliku pažnju javnosti.

Najpre je primećen mrki medved kako mirno prilazi obali jezera, gde je bez žurbe došao da se osveži i pije vodu iz jezera, a nedugo zatim usledio je još jedan nesvakidašnji prizor.

Naime, jedna srna je viđena kako hrabro prelazi preko Pivskog jezera, plivajući ka drugoj obali. Ovaj trenutak, koji su zabeležili posetioci i meštani, prikazuje izuzetnu snalažljivost i instinkt za preživljavanje divljih životinja u prirodnom okruženju.

Park prirode Piva, sa svojim kanjonima, jezerima i planinskim predelima, nastavlja da privlači pažnju kako turista, tako i istraživača prirode, nudeći jedinstven uvid u netaknutu divljinu Crne Gore.