"Preduzimajući intenzivne kriminalističke i operativne aktivnosti na terenu, policijski službenici su identifikovali, a potom i lišili slobode D.K. (40), za kojeg se sumnja da je 28. juna 2026. godine izvršio krivično delo teška krađa na štetu dva fizička lica iz Podgorice. Naime, kako se sumnja, D.K. je 28. juna, oko 03.00 časa, došao do porodične kuće oštećenih lica, koja se nalazi u naselju Park šuma Zagorič. Nakon što je preskočio dvorišnu kapiju, upotrebom podesnog sredstva provalio je ulazna vrata kuće, ušao u unutrašnjost objekta, otključao sef koji se nalazio u spavaćoj sobi i iz njega otuđio zlatni nakit ukupne vrednosti preko 100.000 evra, posle čega se udaljio sa lica mesta", saopštili su iz Uprave policije (UP).