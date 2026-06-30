Službenici Stanice kriminalističke policije za suzbijanje imovinskog kriminaliteta rasvetlili su teško krivično delo protiv imovine izvršeno pre dva dana, identifikovali i pronašli osumnjičenog izvršioca, te ga po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici lišili slobode zbog sumnje da je otuđio zlatni nakit i satove u vrednosti većoj od 100.000 evra.

"Preduzimajući intenzivne kriminalističke i operativne aktivnosti na terenu, policijski službenici su identifikovali, a potom i lišili slobode D.K. (40), za koga se sumnja da je 28. juna 2026. godine izvršio krivično delo teška krađa na štetu dva fizička lica iz Podgorice. Naime, kako se sumnja, D.K. je 28. juna, oko 03.00 časa, došao do porodične kuće oštećenih lica, koja se nalazi u naselju Park šuma Zagorič. Nakon što je preskočio dvorišnu kapiju, upotrebom pogodnog sredstva provalio je ulazna vrata kuće, ušao u unutrašnjost objekta, otključao sef koji se nalazio u spavaćoj sobi i iz njega otuđio zlatni nakit ukupne vrednosti preko 100.000 evra, nakon čega se udaljio sa lica mesta", piše u policijskom saopštenju.