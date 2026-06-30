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Posle nekoliko tropskih dana koji su pogodili region i doneli temperature oko 40 stepeni Celzijusa od Slovenije do Albanije, danas popodne je konačno došlo do rashlađenja.

Međutim, pad temperature očekivano su pratile velike vremenske neprilike, baš kao što su i najavili meteorolozi. Tako je na severu Crne Gore u okolini Bijelog Polja danas popodne došlo do nevremena, koje je uz kišu i jak vetar donelo i grad.

Naime, kako se vidi na snimcima Instagram stranice "podgoricki_vremeplov", nevreme, praćeno gradom, napravilo je haos u mestu Jagoče, nadomak Bijelog Polja.

Nešto ranije na istom profilu je objavljena i fotografija snimljen u Podgorici, a koja prikazuje da je u ovom gradu izmereno čak 52 stepena Celzijusa.

Sve o nevremenu u Beogradu, pročitajte u našoj vesti OVDE.

Sve o nevreme u čačanskom predelu, pročitajte u našoj vesti OVDE.