"OTROVNI ĐAVO" Mirko u Bokokotorskom zalivu spazio JEZIVO STVORENJE, ne dirajte ga NIKAKO - IZUZETNO JE OPASNO (FOTO)
Opasna riba lav snimljena je ovih dana u Bokokotorskom zalivu, tačnije u mestu Risan.
Jedan Mirko snimio je ribu lav u Jadranskom moru, a fotografiju opasnog stvorenja objavio je u FB grupi Opština Risan.
Na fotografiju koju je Mirko objavio reagovalo je dosta ljudi, a mnogi od njih su se jako uplašili.
"Uskoro ćemo se kupati u ronilačkim odelima", napsala je jedna žena.
"Mnogi znaju koji je ovo otrovni đavo, ali kudikamo više to ne znaju", napisala je druga osoba.
Otrovne bodlje po telu
Ova vrsta, poslednjih godina, ubrzano osvaja Jadransko more.
Stručnjaci upozoravaju da nije reč samo o pretnji morskom ekosistemu, već i o stvorenju čiji ubod može izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe kod ljudi.
Riba lav na leđnim, trbušnim i podrepnim perajama ima otrovne bodlje. Ako dođe do uboda, bol se javlja gotovo trenutno i može biti izuzetno jaka. Uz intenzivan bol i oticanje, kod osetljivijih osoba mogu se pojaviti mučnina, vrtoglavica, problemi sa disanjem i druge ozbiljnije reakcije koje zahtevaju lekarsku pomoć.
Jedna od najproblematičnijih invazivnih vrsta u Sredozemlju
Osim što predstavlja opasnost za ljude, riba lav je jedna od najproblematičnijih invazivnih vrsta u Sredozemlju. Hrani se velikim brojem sitnih riba, rakova i drugih morskih organizama i vrlo brzo narušava prirodnu ravnotežu podmorja.
Naučnici upozoravaju da se riba lav razmnožava tokom većeg dela godine i brzo povećava brojnost populacije. Upravo zbog toga njeno širenje smatra se ozbiljnom pretnjom biodiverzitetu Jadranskog mora.
Ronioce i ribare koji uoče ovu vrstu redovno pozivaju da to prijave nadležnim institucijama, a u područjima gde je dozvoljeno sprovodi se i organizovani lov, kako bi se usporilo njeno širenje.
Građanima se savetuje da ribu ne pokušavaju da dodiruju golim rukama, čak ni ako deluje da je uginula, jer otrovne bodlje mogu ostati opasne i nakon uginuća životinje.
(Kurir.rs/Espreso)