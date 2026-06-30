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Opasna riba lav snimljena je ovih dana u Bokokotorskom zalivu, tačnije u mestu Risan.

Jedan Mirko snimio je ribu lav u Jadranskom moru, a fotografiju opasnog stvorenja objavio je u FB grupi Opština Risan.

Na fotografiju koju je Mirko objavio reagovalo je dosta ljudi, a mnogi od njih su se jako uplašili.

"Uskoro ćemo se kupati u ronilačkim odelima", napsala je jedna žena.

"Mnogi znaju koji je ovo otrovni đavo, ali kudikamo više to ne znaju", napisala je druga osoba.

Foto: Facebook/ Opština RISAN

Otrovne bodlje po telu

Ova vrsta, poslednjih godina, ubrzano osvaja Jadransko more.

Stručnjaci upozoravaju da nije reč samo o pretnji morskom ekosistemu, već i o stvorenju čiji ubod može izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe kod ljudi.

Riba lav na leđnim, trbušnim i podrepnim perajama ima otrovne bodlje. Ako dođe do uboda, bol se javlja gotovo trenutno i može biti izuzetno jaka. Uz intenzivan bol i oticanje, kod osetljivijih osoba mogu se pojaviti mučnina, vrtoglavica, problemi sa disanjem i druge ozbiljnije reakcije koje zahtevaju lekarsku pomoć.

Jedna od najproblematičnijih invazivnih vrsta u Sredozemlju

Osim što predstavlja opasnost za ljude, riba lav je jedna od najproblematičnijih invazivnih vrsta u Sredozemlju. Hrani se velikim brojem sitnih riba, rakova i drugih morskih organizama i vrlo brzo narušava prirodnu ravnotežu podmorja.

Naučnici upozoravaju da se riba lav razmnožava tokom većeg dela godine i brzo povećava brojnost populacije. Upravo zbog toga njeno širenje smatra se ozbiljnom pretnjom biodiverzitetu Jadranskog mora.

riba lav Foto: Printscreen/Youtube/Morski TV

Ronioce i ribare koji uoče ovu vrstu redovno pozivaju da to prijave nadležnim institucijama, a u područjima gde je dozvoljeno sprovodi se i organizovani lov, kako bi se usporilo njeno širenje.