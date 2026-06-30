Slušaj vest

Sestru i brata od utapanja je spasio Bjelopoljac Admir Mekić koji je s obale skočio u reku i sprečio tragediju.

- Ni danas mi nije svejedno kad pomislim šta se moglo desiti pre dva dana - kaže on.

Drama se odigravala u Limu, a o životu brata i sestre čija se igra pored reke umalo pretvorila u tragediju, odlučivale su sekunde.

- Našao sam se na pravom mestu u pravom trenutku, što bih rekao, Bog me poslao da dvoje dece upadnu u vodu dole, i ja sam, eto, tih 20-ak metara što su bili udaljeni od mene, čini mi se, za dve sekunde sam dotrčao i uspeo sam da ih izvučem na obalu, odnosno na šetalište gore. Evo da vam kažem, nisam ništa razmišljao, nego samo sam išao da pomognem deci i da ih izvadim vani. Znači, u tom trenutku to su sve sekunde koje možda, eto, deci pogotovo traju večnost, ali ja tu nema razmišljanja, samo se ide da se pomogne deci i da se izvadi vani - priča ovaj hrabri čovek.

Foto: Printscreen/rtcg.me

On kaže da je nakon što je pomogao deci ostao u vodi da se smiri.

- Ja sam preko jednog minuta nakon što sam njih izvadio i kada sam vidio da su dobro i da nikom nije potrebna neka pomoć dodatna, hitne pomoći koja se nalazi jedno 100 metara od nas, jedno minut, možda i više, bio u vodi pod tim nekim velikim stresom. Nisam mogao odmah ja da izađem iz vode, nego čekao sam da se malo smirim i onda sam izašao vani - navodi Admir i dodaje da je radio samo ono što mu je srce govorilo, ali da šok ne prolazi.

Foto: Printscreen/rtcg.me

- Budim se često, iskreno, od same pomisli šta je moglo da se desi. Taj neki stres možda koji sam i ja, naravno, doživeo, ili gledajući kako se deca bore za život, je nešto stvarno mnogo teško i stresno za svaku osobu. Tako da, sigurno, stres su imali i sigurno i građani koji su bili poviše, koji nisu mogli u tom trenutku, nisu bili blizu da pomognu. Tako da, sve u svemu, jedan veliki stres je, mnogo emocija - priča on.

Uplašena, ali u dobrom stanju, deca su vraćena roditeljima koji su sa Admirom svakodnevno u kontaktu i zahvalni su na tome što je porodicu spasio od tragedije.