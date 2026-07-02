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Crnogorska policija u Ulcinju podnela je krivičnu prijavu protiv V.A. (29) iz Ulcinja zbog sumnje da je izvršila krivično delo trgovina ljudima na štetu svoje maloletne dece.

- Slučaj je otkriven nakon saobraćajne nezgode koja se dogodila 25. juna u Ulcinju, kada je šestogodišnje dete, kao pešak, zadobilo lake telesne povrede. Policija je potom počela da utvrđuje okolnosti pod kojima se dete u trenutku nezgode nalazilo bez roditeljskog nadzora - potvrdjeno je za RINU.

Daljim operativnim radom policijski službenici došli su do saznanja da je povređeno dete, zajedno sa još dvoje maloletne dece starosti sedam i pet godina, na jednoj lokaciji u Ulcinju prosilo novac. Nakon toga identifikovana je njihova majka V.A.

Kako se sumnja, ona je decu, koristeći odnos poverenja, zavisnosti i njihove teške životne prilike, primoravala da prose za njen račun, a potom da joj predaju sav novac koji bi isprosili.

Nakon prikupljenih obaveštenja i sprovedenih policijsko-tužilačkih aktivnosti, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, protiv V.A. je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršila krivično delo trgovina ljudima.

O svemu je obavešten i Centar za socijalni rad u Ulcinju, koji će u okviru svojih nadležnosti preduzeti dalje mere u odnosu na maloletnu decu, koja se u ovom postupku tretiraju kao žrtve trgovine ljudima.