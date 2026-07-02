To je saopšteno iz SDT-a, iz kojeg dodaju da se optuženi sumnjiče da su kao saizvršioci, učinili produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja, za koje je propisana kazna zatvora od jedne do osam godina .

- Naime, okrivljenima P.B. i S.F. se optužnicom stavlja na teret da su, suprotno Zakonu o nevladinim organizacijama i Zakonu o sportu, koji su u bitnom propisivali da se finansiranje nevladinih i sportskih organizacija vrši na osnovu javnog konkursa i postupka koji sprovodi komisija koju obrazuje organ državne uprave i na osnovu ispunjenosti određenih kriterijuma, po pisanim zahtevima pa i bez zahteva, donosili rešenja kojima su dodeljivali finansijska sredstva pojedinim nevladnim i sportskim organizacijama, a da je okrivljeni M.D., naređivao isplate po takvim nezakontim rešenjima i overavao zahteve za plaćanje po njima upućene Državnom trezoru, pa su tako zajednički, nevladinim i sportskim organizacijama pribavili imovinsku korist, a budžetu Crne Gore naneli štetu, u ukupnom iznosu koji prelazi 168.000 evra - piše u saopštenju.