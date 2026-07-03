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Mojkovčanin F.D. (37) uhapšen je jer je na auto-putu "Princeza Ksenija" vozio pod dejstvom alkohola od 4,20 promila alkohola u krvi, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Kako su objavili na platformi X, službenici Mobilne jedinice policije tzv. "presretači" su preduzimali pojačane aktivnosti u okviru kampanje "Živi, ne žuri".

"Kažnjen je na sudu sa 30 dana zatvora", zaključuju iz policije.

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