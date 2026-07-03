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Hercegnovska policija uhapsila je operativno interesantnu osobu iz tog grada, zbog omalovažavanja policijskog službenika. Takođe, od dve osobe oduzeti su motocikli, jer nisu imali položen vozački ispit.

"Službenici Odeljenja bezbednosti Herceg Novi su, naime, lišili slobode operativno interesantno lice D.V (32) iz Herceg Novog, zbog sumnje da je počinio prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru, na način što je omalovažavao službeno lice – policijskog službenika, koji je u tom trenutku vršio javna ovlašćenja iz svoje nadležnosti – uviđaj na mestu saobraćajne nezgode, upućujući mu reči uvredljive i preteće sadržine. O događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom, koji se izjasnio da se radi o prekršaju iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru", naveli su iz Uprave policije.

D.V. je, uz prekršajnu prijavu, sproveden u Sud za prekršaje u Budvi – Odeljenje u Herceg Novom.

"Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Herceg Novi izvršili su kontrolu lica bliskog operativno interesantnom licu J.L. (19) iz Herceg Novog, koja je zatečena da upravlja motociklom bez registarskih oznaka. Tokom trajanja kontrole, iz pravca Herceg Novog naišao je motocikl kojim je upravljalo operativno interesantno lice M.M (21) iz Herceg Novog. Daljim preduzimanjem službenih mera i radnji, navedena lica su dovedena u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Herceg Novi, gde je utvrđeno da su oba lica upravljala motociklima bez položenog vozačkog ispita, nakon čega su im izdati odgovarajući prekršajni nalozi", navodi se.

Motocikli su im oduzeti radi daljih provera.

Po naredbi Osnovnog suda u Herceg Novom, podgorička policija izvršila je pretres stana i drugih prostorija, kao i motornog vozila koje koristi operativno interesantna osoba M.B (42) iz Nikšića, u cilju prikupljanja dokaza i utvrđivanja činjenica od značaja za dalje postupanje.