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Rožajska policija podnela je krivične prijave protiv trojice maloletnika, starosti 14 i 15 godina, zbog sumnje da su ukrali vozilo kojim su potom izazvali saobraćajnu nezgodu i pričinili materijalnu štetu.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, postupak je pokrenut po prijavi vlasnika iz Rožaja koji je prijavio da mu je automobil ukraden.

„Preduzimanjem operativnih, taktičkih i kriminalističkih mera i radnji rasvetljeno je krivično delo, identifikovana su tri maloletna osumnjičena lica starosti 14 i 15 godina i protiv njih je nadležnom tužilaštvu podneta krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično delo oduzimanje vozila“, navodi se u saopštenju.

Prema sumnjama policije, maloletnici su oko tri sata posle ponoći uočili automobil parkiran ispred jedne benzinske stanice u Rožajama, ušli u vozilo, pokrenuli motor i odvezli se u nepoznatom pravcu.

„Nakon toga je, kako se sumnja, jedan od maloletnika vozilom udario u stablo pored puta i tom prilikom prouzrokovao materijalnu štetu, nakon čega se udaljio sa lica mesta“, saopštila je policija.

Uprava policije navodi da je vozilo pronađeno i vraćeno vlasniku, dok je protiv osumnjičenih, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama, podneta krivična prijava.

Kurir.rs/RTCG

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