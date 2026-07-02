UDARILA JOJ MUŽA, A ONDA JE NASTAO HAOS! Pogledajte žestoku tuču žena u moru u Ulcinju - sevali udarci, a dete na gumi sve gledalo! Turisti u šoku (VIDEO)
Haos na Velikoj plaži obeležio je dan u Ulcinju, gde je svađa između više osoba prerasla u fizički obračun pred decom i brojnim kupačima, a ceo incident zabeležen je na snimku.
Dramatičan sukob na Velikoj plaži u Ulcinju izazvao je šok među turistima nakon što je, prema tvrdnjama očevidaca, svađa zbog udaranja muškarca prerasla u fizički obračun žena, dok je dete ostalo na gumi u moru. Navodno, sve je počelo nakon što je jedna žena udarila supruga druge u moru. To je bila inicijalna kapisla za incident.
Na snimku se vidi kako više osoba stoji u plićaku dok pokušavaju da razdvoje sukobljene žene. U jednom trenutku razmenjuju se udarci, povlačenje za ruke i guranje, dok okupljeni pokušavaju sprečiti dalju eskalaciju.
Posebnu pažnju privukla je činjenica da se u neposrednoj blizini nalazilo i dete na gumi, koje je tokom incidenta ostalo u vodi, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.
Kurir.rs/Sandžak danas