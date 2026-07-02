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Haos na Velikoj plaži obeležio je dan u Ulcinju, gde je svađa između više osoba prerasla u fizički obračun pred decom i brojnim kupačima, a ceo incident zabeležen je na snimku.

Dramatičan sukob na Velikoj plaži u Ulcinju izazvao je šok među turistima nakon što je, prema tvrdnjama očevidaca, svađa zbog udaranja muškarca prerasla u fizički obračun žena, dok je dete ostalo na gumi u moru. Navodno, sve je počelo nakon što je jedna žena udarila supruga druge u moru. To je bila inicijalna kapisla za incident.

Na snimku se vidi kako više osoba stoji u plićaku dok pokušavaju da razdvoje sukobljene žene. U jednom trenutku razmenjuju se udarci, povlačenje za ruke i guranje, dok okupljeni pokušavaju sprečiti dalju eskalaciju.