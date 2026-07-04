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Službenici regionalnih centara granične bezbednosti „Centar“ i „Sever“ u Crnoj Gori u četvrtak su, u okviru pojačanih kontrola usmerenih na suzbijanje prekograničnog kriminala, zaplenili skoro 11.000 evra u gotovini, zlatnike u vrednosti većoj od 29.000 evra, uređaje za kriptovalute i drugu elektronsku opremu. Takođe je oduzeto putničko motorno vozilo za kojim je raspisana međunarodna potraga, kao i prehrambeni proizvodi u vrednosti od oko 6.000 evra. Protiv dve osobe podnete su krivične prijave.

Kako navode u saopštenju policije, službenici Stanice granične policije Aerodrom Podgorica su na graničnom prelazu Aerodrom Podgorica, u zajedničkoj aktivnosti sa službenicima Uprave carina, Službe bezbednosti Aerodroma Podgorica i u saradnji sa Sektorom za borbu protiv kriminala, na letu za Varšavu kontrolisali J.D.T.K. (49), državljanina Poljske.

"Pregledom lica i njegovog ručnog prtljaga pronađena je veća količina novca u različitim valutama i to: Ujedinjenih Arapskih Emirata, Republike Poljske, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i evri. Osim toga pronađena su i 33 elektronska uređaja: mobilni telefoni, kripto-novčanici, veća količina uređaja za skladištenje podataka, laptop računar, kao i 59 investicionih zlatnika različitih veličina i težina, upakovanih u PVC ambalažu", navode u Upravi policije.

Prema proceni službenika Uprave carina, vrednost zlatnika iznosi oko 29.600 evra, dok ukupan iznos pronađenog novca u različitim valutama iznosi 10.734 evra.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se privremeno oduzeti predmeti zadrže, a spisi predmeta dostave nadležnom tužilaštvu radi dalje ocene i izjašnjenja o pravnoj kvalifikaciji događaja.

U četvrtak su policijski službenici Stanice granične policije Pljevlja izvršili graničnu proveru i kontrolu putničkog motornog vozila marke Audi Q5, kojim je upravljao G.G., državljanin Republike Srbije.

"Graničnom proverom utvrđeno je da je za navedenim vozilom na snazi međunarodna potraga koju je raspisao NCB Interpola Nemačke, zbog čega je vozilo privremeno oduzeto i predato službenicima Odeljenja bezbednosti Pljevlja radi preduzimanja daljih provera", ističu u saopštenju.

Službenici Stanice granične policije Rožaje su u četvrtak, u selu Konjska Rijeka, opština Petnjica, izvršili kontrolu B.K. (20), koji se teretnim motornim vozilom kretao iz pravca Republike Srbije. Kao saputnik u vozilu nalazio se Š.D. (63).

Prilikom kontrole utvrđeno je da se u tovarnom prostoru vozila prevozi veća količina prehrambenih proizvoda bez potrebne dokumentacije. Nakon izvršenog popisa i procene robe, njena vrednost procenjena je na oko 6.000 evra.