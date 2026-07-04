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Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju odredilo je zadržavanje do 72 sata sugrađaninu R.V., zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Kako je saopšteno iz Tužilaštva, osumnjičeni je, prema sumnjama istražnih organa, fizički napao svoju majku u prisustvu službenica Centra za socijalni rad, a potom uputio ozbiljne pretnje prisutnima.

„Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni, u prisustvu službenica Centra za socijalni rad, svojoj majci zadao udarac otvorenom šakom u predelu lica, nakon čega je prisutnima uputio ozbiljne pretnje rečima da će kupiti pištolj i ubiti njih i druge osobe“, navodi se u saopštenju.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva ističu da je odluka o zadržavanju doneta imajući u vidu način izvršenja dela i težinu upućenih pretnji.

„Državni tužilac je, ceneći okolnosti izvršenja krivičnog dela, težinu upućenih pretnji i postojanje zakonskih razloga za zadržavanje, doneo rešenje o zadržavanju osumnjičenog u trajanju do 72 sata od časa lišenja slobode“, saopšteno je iz ODT-a.