Slušaj vest

Službenici Interpola Podgorica uhapsili su na Cetinju državljanina Nemačke J.M.B. (26), za kojim je ta država raspisala međunarodnu poternicu.

Kako su kazali iz Uprave policije, J.M.B. se potražuje radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od pet godina zbog više krivičnih dela iz oblasti nedozvoljene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga, kao i nedozvoljenog držanja oružja, municije i eksplozivnih materija.

"Aktivnosti na lociranju i lišenju slobode ovog lica sprovedene su u okviru intenzivne međunarodne policijske saradnje između NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Visbaden, kroz razmjenu operativnih podataka i koordinaciju zajedničkih aktivnosti", navode iz UP.

Uhapšeni će biti sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici radi sprovođenja daljeg postupka u skladu sa odredbama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, nakon čega sledi ekstradicioni postupak po zahtevu nadležnih organa Savezne Republike Nemačke.

"Uprava policije nastavlja intenzivnu saradnju sa međunarodnim partnerskim službama kroz ENFAST i INTERPOL mrežu, s ciljem lociranja i lišenja slobode međunarodno traženih lica, potvrđujući visok nivo efikasnosti međunarodne policijske saradnje u borbi protiv svih oblika kriminala", poručili su iz policije u saopštenju.