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Pljevaljska policija uhapsila je M.Ž. (40) iz tog grada zbog sumnje da je službenim pištoljem pretio porodici.

„Službenici Regionalnog centra bezbednosti „Zapad“ – Odeljenja bezbednosti Pljevlja podneli su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, krivičnu prijavu protiv M.Ž. (40), zaposlenog na poslovima zaštite lica i imovine u jednom privrednom društvu, zbog sumnje da je zloupotrebio službeno vatreno oružje“, saopštili su iz Uprave policije.

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Pljevlja postupali su po prijavi nasilja u porodici, kojom prilikom su dolaskom na lice mesta zatekli M.Ž. koji je kod sebe imao službeni pištolj marke „Zastava Arms“, model M88, kalibra 9 mm, u vlasništvu privrednog društva u kojem je zaposlen kao zaštitar.

Vatreno oružje mu je privremeno oduzeto.

„Daljim policijskim aktivnostima utvrđeno je da se M.Ž. u trenutku događaja nije nalazio na izvršavanju poslova fizičke zaštite, već da je službeno vatreno oružje nosio van radnih zadataka, odnosno u privatne svrhe. Takođe, alkotestiranjem je utvrđeno da je u momentu događaja bio pod dejstvom alkohola, sa koncentracijom od 1,99 g/kg alkohola u organizmu“, navode iz Uprave policije.

Protiv njega je podneta prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Osim toga, kako se dodaje, zbog događaja koji se odnosi na prijavljeno nasilje u porodici, a koji je prethodio policijskoj intervenciji, M.Ž. je uhapšen, dok je protiv njega podneta i prekršajna prijava zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.