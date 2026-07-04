U ALKOHOLISANOM STANJU PRETIO PORODICI SLUŽBENIM PIŠTOLJEM: Policija uhapsila zaštitara iz Pljevalja, sumnjiči se za nasilje u porodici
Pljevaljska policija uhapsila je M.Ž. (40) iz tog grada zbog sumnje da je službenim pištoljem pretio porodici.
„Službenici Regionalnog centra bezbednosti „Zapad“ – Odeljenja bezbednosti Pljevlja podneli su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, krivičnu prijavu protiv M.Ž. (40), zaposlenog na poslovima zaštite lica i imovine u jednom privrednom društvu, zbog sumnje da je zloupotrebio službeno vatreno oružje“, saopštili su iz Uprave policije.
Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Pljevlja postupali su po prijavi nasilja u porodici, kojom prilikom su dolaskom na lice mesta zatekli M.Ž. koji je kod sebe imao službeni pištolj marke „Zastava Arms“, model M88, kalibra 9 mm, u vlasništvu privrednog društva u kojem je zaposlen kao zaštitar.
Vatreno oružje mu je privremeno oduzeto.
„Daljim policijskim aktivnostima utvrđeno je da se M.Ž. u trenutku događaja nije nalazio na izvršavanju poslova fizičke zaštite, već da je službeno vatreno oružje nosio van radnih zadataka, odnosno u privatne svrhe. Takođe, alkotestiranjem je utvrđeno da je u momentu događaja bio pod dejstvom alkohola, sa koncentracijom od 1,99 g/kg alkohola u organizmu“, navode iz Uprave policije.
Protiv njega je podneta prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.
Osim toga, kako se dodaje, zbog događaja koji se odnosi na prijavljeno nasilje u porodici, a koji je prethodio policijskoj intervenciji, M.Ž. je uhapšen, dok je protiv njega podneta i prekršajna prijava zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.
„Uprava policije nastavlja intenzivne aktivnosti usmerene na sprečavanje zloupotrebe vatrenog oružja, otkrivanje i procesuiranje svih oblika njegovog nezakonitog držanja i nošenja, sa posebnim akcentom na slučajeve u kojima takvo postupanje može ugroziti bezbednost građana i narušiti javni red i mir“, poručuje se u saopštenju.
Kurir.rs/RTCG