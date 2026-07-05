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Službenici Odeljenja bezbednosti Budva su u kratkom roku, istog dana kada se događaj desio, identifikovali i lišili slobode državljanina Turske, D.A.B. (34), zbog sumnje da je upravljajući vodenim skuterom juče ujutru izazvao pomorsku nesreću u kojoj je povređen ronilac star 41 godinu iz Podgorice.

Dežurna služba Odeljenja bezbednosti Budva je, naime, 03. jula 2026. godine u jutarnjim časovima, od strane Hitne medicinske pomoći Budva obaveštena da su primili poziv za intervenciju na lokaciji u blizini jednog restorana na Slovenskoj obali, gdje je nepoznato lice upravljajući vodenim skuterom udarilo osobu koja se nalazila u vodi.

Izlaskom policijskih službenika na lice mesta utvrđeno je da je upravljač plovila vodenim skuterom udario ronioca dok je ronio naspram Rta Zavala. Nakon incidenta, izvršilac se plovilom udaljio sa lica mesta u pravcu plaže Jaz. Povređeni ronilac je prevezen do Marine Budva, gde ga je preuzela ekipa Hitne medicinske pomoći, nakon čega je transportovan u Kliničko – bolnički centar Kotor radi ukazivanja dalje medicinske pomoći. On je zadobio lakše telesne povrede i nije životno ugrožen.

- Intenzivnim operativnim radom na terenu i brzim postupanjem policijskih službenika Stanice kriminalističke policije Odeljenja bezbednosti Budva, ubrzo je identifikovano i locirano osumnjičeno lice. Radi se o stranom državljaninu, D.A.B. iz Turske. Nakon utvrđivanja svih relevantnih činjenica, nadležna tužiteljka je naložila lišenje slobode. Osumnjičeni D.A.B. lišen je slobode sinoć, 03. jula 2026. godine u 21.30 časova u Budvi, zbog postojanja sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja, saopšteno je iz UP.

Osumnjičeno lice će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti sprovedeno nadležnoj tužiteljki, zbog sumnje da je izvršilo navedeno krivično djelo.