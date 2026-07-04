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Podgorička policija rasvetlila je u roku od jednog dana tri teške krađe izvršene u ugostiteljskim objektima u centru Podgorice i uhapsila sedamnaestogodišnjaka osumnjičenog za ta krivična dela, saopšteno je iz Uprave policije.

Maloletnik je, kako se sumnja, sva tri krivična dela počinio 1. jula, a identifikovan je i uhapšen već narednog dana.

„Maloletnik je, kako se sumnja, sva krivična dela izvršio 1. jula u centru Podgorice, a policija ga je ubrzo identifikovala, te ga lišila slobode sutradan, 2. jula 2026. godine“, navodi se u saopštenju.

Navodi se da je u ranim jutarnjim časovima provalio u jedan ugostiteljski objekat tako što je obio katanac na zadnjim vratima lokala, nakon čega je ušao u objekat sa namerom da ukrade pazar, ali ga nije pronašao.

Istog dana je, kako se navodi, provalio i u drugi ugostiteljski objekat u obližnjoj ulici, gde je obio roletnu i prozor, ušao u lokal i sa šanka ukrao 460 evra.

„Takođe je, kako se sumnja, provalio u ugostiteljski objekat koji se nalazi u blizini tako što je odvalio kvaku na ulaznim vratima. Iz ovog lokala je, kako se sumnja, ukrao 150 evra koji su se nalazili u fioci šanka“, saopštila je policija.