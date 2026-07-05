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U ulici 4. jula na Zabjelu u Podgorici juče je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva vozila, a oštećeno je više automobila.

Prema informacijama sa terena, od siline udara oštećeno je još nekoliko vozila koja su se nalazila u blizini, a povređenih osoba nema.