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U ulici 4. jula na Zabjelu u Podgorici juče je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva vozila, a oštećeno je više automobila.

Prema informacijama sa terena, od siline udara oštećeno je još nekoliko vozila koja su se nalazila u blizini, a povređenih osoba nema.

Na licu mesta policija je obavila uviđaj. Iz Operativno-komunikacionog centra (OKC) Uprave policije do objavljivanja teksta nisu odgovarali na pozive.

Kurir.rs/RTCG

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