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Službenici Policijske stanice Šavnik uhapsili su hrvatskog državljanina K.Ć. (22) i Nikšićanina B.A. (21) nakon što je pretresom objekata koje koriste pronađena marihuana. Odlukom tužioca u Pljevljima, obojici je određeno zadržavanje zbog sumnje da su izvršili krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga.

„Postupajući po naredbi nadležnog suda, policijski službenici Policijske stanice Šavnik izvršili su pretres stana i drugih prostorija na dve lokacije u Šavniku koje koristi K.Ć. (22), državljanin Republike Hrvatske. Prilikom pretresa, osim K.Ć., u jednom od objekata zatečen je i B.A. (21) iz Nikšića“, piše u saopštenju.

Kako navode, tom prilikom pronađena je i oduzeta marihuana, kao i dva mobilna telefona, koji će biti predmet daljih veštačenja.

Iz Uprave policije poručuju da su obe osobe dovedene u službene prostorije Policijske stanice Šavnik radi prikupljanja obaveštenja i sprovođenja kriminalističke obrade.

„Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, koji je naložio da se K.Ć. i B.A. uhapse zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga, te da mu uz krivičnu prijavu budu sprovedeni u zakonskom roku“, zaključili su u saopštenju.

Kurir/rtcg

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