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Policija je saopštila da je povodom postavljanja objekta na ostrvu Sveti Nikola 3. jula obavila uviđaj i dokumentovala zatečeno stanje, nakon čega je o slučaju obavestila Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru.

Uprava policije obaveštava javnost da su policijski službenici Odeljenja bezbednosti Budva 3. jula izašli na lice mesta i izvršili kontrolu, i tom prilikom je kriminalistički tehničar izvršio fotodokumentovanje zatečenog stanja i sačinio foto-elaborat.

Iz policije su kazali da je tom prilikom utvrđeno da je u okviru jednog kupališta postavljen objekat – otvoreni šank sa terasom, dok u trenutku kontrole nisu zatečeni radovi na objektu.

„O događaju je sa lica mesta obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je naložio da se o utvrđenom upozna nadležna građevinska inspekcija Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, radi preduzimanja mera i radnji iz svoje nadležnosti“, saopšteno je iz policije.

Kako su kazali, po dostavljanju nalaza i izjašnjenja građevinske inspekcije, kompletni spisi predmeta biće dostavljeni Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koje će se nakon sagledavanja svih utvrđenih činjenica i prikupljene dokumentacije izjasniti o eventualnoj pravnoj kvalifikaciji događaja i daljem toku postupka.

Kurir/rtcg

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