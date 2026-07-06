INSPEKCIJA PRETRESLA I OBJEKTE NA SVETOM NIKOLI Na kupalištu postavljen šank sa terasom, čeka se nalaz građevinske inspekcije
Policija je saopštila da je povodom postavljanja objekta na ostrvu Sveti Nikola 3. jula obavila uviđaj i dokumentovala zatečeno stanje, nakon čega je o slučaju obavestila Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru.
Uprava policije obaveštava javnost da su policijski službenici Odeljenja bezbednosti Budva 3. jula izašli na lice mesta i izvršili kontrolu, i tom prilikom je kriminalistički tehničar izvršio fotodokumentovanje zatečenog stanja i sačinio foto-elaborat.
Iz policije su kazali da je tom prilikom utvrđeno da je u okviru jednog kupališta postavljen objekat – otvoreni šank sa terasom, dok u trenutku kontrole nisu zatečeni radovi na objektu.
„O događaju je sa lica mesta obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je naložio da se o utvrđenom upozna nadležna građevinska inspekcija Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, radi preduzimanja mera i radnji iz svoje nadležnosti“, saopšteno je iz policije.
Kako su kazali, po dostavljanju nalaza i izjašnjenja građevinske inspekcije, kompletni spisi predmeta biće dostavljeni Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koje će se nakon sagledavanja svih utvrđenih činjenica i prikupljene dokumentacije izjasniti o eventualnoj pravnoj kvalifikaciji događaja i daljem toku postupka.
Kurir/rtcg