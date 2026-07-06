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Policija je saopštila da je povodom postavljanja objekta na ostrvu Sveti Nikola 3. jula obavila uviđaj i dokumentovala zatečeno stanje, nakon čega je o slučaju obavestila Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru.

Uprava policije obaveštava javnost da su policijski službenici Odeljenja bezbednosti Budva 3. jula izašli na lice mesta i izvršili kontrolu, i tom prilikom je kriminalistički tehničar izvršio fotodokumentovanje zatečenog stanja i sačinio foto-elaborat.

Iz policije su kazali da je tom prilikom utvrđeno da je u okviru jednog kupališta postavljen objekat – otvoreni šank sa terasom, dok u trenutku kontrole nisu zatečeni radovi na objektu.

„O događaju je sa lica mesta obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je naložio da se o utvrđenom upozna nadležna građevinska inspekcija Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, radi preduzimanja mera i radnji iz svoje nadležnosti“, saopšteno je iz policije.