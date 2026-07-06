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Kuća i sedam pomoćnih objekata – koliba u potpunosti su izgoreli danas nešto posle 12 časova u selu Mataruge u opštini Pljevlja.

Danas posle 12 časova došlo je do požara trave i niskog rastinja, koji je zbog jakog vetra počeo brzo da se širi. Prema informacijama PV Informera, požarom su već zahvaćeni pojedini objekti, dok se više ekipa vatrogasaca-spasilaca bori da od požara spase još objekata.

Uprkos velikim naporima vatrogasaca, do sada su u potpunosti izgoreli jedna kuća i sedam pomoćnih objekata – koliba.

Lokacija požara nalazi se u zaseoku Šarci, Mesna zajednica Mataruge. Reč je o području na kojem je i prethodnih godina bilo požara. Gašenje dodatno otežava vetar, koji raspiruje vatru.

Područje sela Mataruge u opštini Pljevlja jedno je od mesta koje je više puta bilo pogođeno šumskim i niskim požarima, naročito tokom sušnih letnjih meseci. Zbog toga se Mataruge smatraju jednim od osetljivijih područja u pljevaljskoj opštini kada nastupe sušni i vetroviti uslovi.

U aprilu 2020. godine Mataruge su bile zahvaćene velikim požarom koji je trajao više dana. Izgoreli su stambeni i pomoćni objekti, a vatrogasci, meštani i pripadnici Vojske Crne Gore branili su kuće od vatrene stihije.