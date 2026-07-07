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Policija je u okviru pojačanih aktivnosti tokom ljetnje turističke sezone u Ulcinju u proteklih nekoliko dana uhapsila 23 osobe, zaplijenila 45 pakovanja opojnih droga i psihoaktivnih supstanci, te podnijela desetine prekršajnih prijava, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“ sprovodili su preventivne i represivne mjere s ciljem očuvanja bezbjednosti tokom turističke sezone, sprečavanja krivičnih djela i procesuiranja njihovih izvršilaca.

„U tom cilju su u proteklih par dana na teritoriji Ulcinja vršene pojačane kontrole lica i vozila, pregledi i pretresi objekata i lica, kao i kontrole ugostiteljskih objekata i drugih lokacija od bezbjednosnog značaja“, navodi se u saopštenju.

Tokom akcije policija je izvršila 45 zapljena opojnih droga, psihoaktivnih supstanci i tableta sa liste opojnih droga, dok je nadležnom sudu za prekršaje podnijeto 37 prijava. Oduzeto je oko 460 grama metamfetamina (ekstazija), oko 58 grama marihuane, kao i određene količine kokaina i hašiša.

Poseban fokus bio je na kontroli saobraćaja. Policija je kontrolisala 439 vozila i vozača, provjerila 449 osoba, sankcionisala 329 vozača, podnijela 61 prekršajnu prijavu i izdala 329 prekršajnih naloga.

„Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, psihoaktivnih supstanci ili odbijanja podvrgavanja testiranju, slobode je lišen 41 vozač“, saopštila je Uprava policije.

U okviru planskih aktivnosti kontrolisano je i osam operativno interesantnih osoba, od kojih je pet sankcionisano, dok je jedna uhapšena.