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Službenici policije u Budvi otkazali su boravak trima državljankama Bugarske, nakon što je utvrđeno da boravak u Crnoj Gori nisu koristile u svrhu za koju im je bio odobren. Dodatnim proverama, preko međunarodne policijske saradnje i NCB Interpol Podgorica, utvrđeno je da su one u svojoj matičnoj zemlji registrovane kao izvršioci više krivičnih dela krađe.

Rešenje o otkazu boravka, uz zabranu ulaska u Crnu Goru na šest meseci, doneto je za državljanke Bugarske M.D. (36) i M.I. (46), dok je državljanki Đ.M. (22) izrečena zabrana ulaska u trajanju od tri meseca.

Kako je saopšteno iz policije, ove tri Bugarke su zajedno boravile na teritoriji Crne Gore, a kontrolom je utvrđeno da ne ispunjavaju zakonske uslove za dalji boravak.

Budvanska policija nastavlja pojačane aktivnosti na sprečavanju i otkrivanju imovinskih delikata, posebno tokom letnje turističke sezone kada su krađe na plažama, trgovima, u kafićima i drugim javnim mestima učestalije.

Iz policije upozoravaju građane i turiste, među kojima je i veliki broj državljana Srbije, da posebnu pažnju obrate na novac, dokumenta, nakit, telefone i druge vredne stvari, kao i da ih ne ostavljaju bez nadzora na plažama.

U slučaju krađe ili nestanka stvari, građanima se savetuje da odmah pozovu besplatan policijski broj 122 ili slučaj prijave najbližoj policijskoj stanici.