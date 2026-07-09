Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila na magistralnom putu u Igalu kod Sportskog centra, povređena su dva pešaka.

Prema prvim informacijama iz OB Herceg Novi, na njih je, dok su prelazili magistralu na pešačkom prelazu, udarilo vozilo i oni su hitno transportovani u risansku bolnicu.

Uviđaj je u toku, a saobraćaj se odvija jednom trakom naizmenično.