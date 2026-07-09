U saobraćajnoj nezgodi u Igalu povređeni su majka i dete nakon što ih je vozilo udarilo dok su prelazili magistralu na pešačkom prelazu.
Crna Gora
TEŠKA NESREĆA U IGALU: Majka i dete povređeni, hitno transportovani u bolnicu
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U saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila na magistralnom putu u Igalu kod Sportskog centra, povređena su dva pešaka.
Prema prvim informacijama iz OB Herceg Novi, na njih je, dok su prelazili magistralu na pešačkom prelazu, udarilo vozilo i oni su hitno transportovani u risansku bolnicu.
Uviđaj je u toku, a saobraćaj se odvija jednom trakom naizmenično.
Prema nezvaničnim informacijama, u pitanju su majka i dete.
Kurir.rs/RTCG
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