Slušaj vest

U saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila na magistralnom putu u Igalu kod Sportskog centra, povređena su dva pešaka.

Prema prvim informacijama iz OB Herceg Novi, na njih je, dok su prelazili magistralu na pešačkom prelazu, udarilo vozilo i oni su hitno transportovani u risansku bolnicu.

Uviđaj je u toku, a saobraćaj se odvija jednom trakom naizmenično.

Prema nezvaničnim informacijama, u pitanju su majka i dete.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteHronikaSASLUŠANI UHAPŠENI ZBOG POGIBIJE DEČAKA NA GOLIJI: Otkriveno da je za volanom auta smrti bio policajac!
2026-07-07 09_59_19-Untitled-2-Recovered-Recovered @ 100% (shutterstock_2807622821, RGB_8) _.png
HronikaAUTO SE PREVRNUO NA KROV, HITNA POMOĆ NA TERENU: Teška saobraćajna nesreća na Čukarici, stvara se gužva zbog intervencije na terenu (foto)
saobraćajna nesreća Ulica kraljice Marije
HronikaNOVI DETALJI U ISTRAZI POGIBIJE BRATA DARKA LAZIĆA: Evo šta se dešava sa vozačem koji se sudario sa Draganom, jedno veštačenje ključno!
Darko Lazić Dragan Lazić.jpg
HronikaMOTOCIKLISTA POKOSIO MLADIĆA (18) I POBEGAO: Policija traga za vozačem dvotočkaša, još dve devojke povređene u saobraćajnoj nesreći u Nišu
IMG_20250420_213548.jpg