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Na magistralnom putu Nikšić–Podgorica juče je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala tri vozila, potvrđeno je Portalu RTCG iz Operativno-komunikacionog centra (OKC) Uprave policije.

Tri osobe su zadobile povrede, ali su one lakše prirode.

Prema informacijama, pripadnici policije su bili na licu mesta i izvršili uviđaj kako bi se utvrdili uzroci ove nezgode.

Zbog udesa, saobraćaj se na ovoj deonici odvijao naizmenično.

Kurir.rs/RTCG

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