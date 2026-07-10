U saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Nikšić–Podgorica učestvovala su tri vozila. Tri osobe su lakše povređene.
Crna Gora
SAOBRAĆAJNA NEZGODA NA PUTU NIKŠIĆ–PODGORICA: Troje povređeno u sudaru tri vozila
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Na magistralnom putu Nikšić–Podgorica juče je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala tri vozila, potvrđeno je Portalu RTCG iz Operativno-komunikacionog centra (OKC) Uprave policije.
Tri osobe su zadobile povrede, ali su one lakše prirode.
Prema informacijama, pripadnici policije su bili na licu mesta i izvršili uviđaj kako bi se utvrdili uzroci ove nezgode.
Zbog udesa, saobraćaj se na ovoj deonici odvijao naizmenično.
Kurir.rs/RTCG
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