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Podgorička policija podnela je krivičnu prijavu protiv S.R. (55). On se sumnjiči da je pozajmicu od 5.500 evra pretvorio u višegodišnje zelenašenje.

Podgoričanin je, kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, oštećenom naplaćivao mesečnu kamatu od 10 odsto.

- Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica, preduzimajući kontinuirane aktivnosti na otkrivanju, rasvetljavanju i dokazivanju krivičnih dela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, rasvetlili su krivično delo zelenaštvo i danas, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, podneli krivičnu prijavu protiv jednog lica iz Podgorice. Zbog sumnje da je izvršio krivično delo zelenaštvo podneta je krivična prijava protiv S.R. (55) iz Podgorice. Sumnja se da je S.R. u oktobru 2022. pozajmio novac u iznosu od 5.500 evra, nakon čega je, koristeći teško imovinsko stanje licu kojem je dao taj iznos, ugovorio i naplaćivao zelenašku kamatu od 10 odsto na mesečnom nivou - piše u saopštenju.

Tereti se da je nezakonito uzeo oko 28.000 evra.

- Na taj način je, kako se sumnja, od oktobra 2022. godine do podnošenja krivične prijave od oštećenog naplatio oko 28.000 evra na ime zelenaške kamate, iako je oštećeni u međuvremenu u celosti izmirio dug, čime je S.R. za sebe ostvario nesrazmernu protivpravnu imovinsku korist - navode iz Uprave policije.

Takođe, i nakon što je dug bio u celosti izmiren, osumnjičeni S.R. je oštećenog teretio za navodni dodatni dug u iznosu od 9.000 evra.

- Uprava policije će nastaviti sa intenzivnim aktivnostima na otkrivanju, rasvetljavanju i procesuiranju svih oblika kriminaliteta, uključujući i krivična dela zelenaštva kojima se iskorišćavaju teško imovinsko stanje, teške prilike i nužda građana radi sticanja protivpravne imovinske koristi - zaključuju iz Uprave policije.